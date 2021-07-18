Певица и актриса Дженнифер Лопес показала свою дочь
Популярная артистка стала мамой в 2004 году - она родила двойню – сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел), пишет Politeka.net. Звезда старается, как можно больше времени проводить с детьми. Вместе с Джей Ло двойняшки ездят на съемки, а также отдыхают.
На новом фото певица показала, как выглядит ее дочь Эмма. Красотка разместила снимок в своем Инстаграм. Певица спрятала глаза за солнечными очками, она улыбалась, как и ее чадо.
Эмма - брюнетка с двумя маленькими родинками на лице, придающими ей шарма.
"#WeekendVibes с моим кокосом 🥥✨💗", - написала Джей Ло.
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Публикация быстро собрала более одного миллиона лайков и много комментариев.
«Мои любимые девочки!! ♥ ️», «Благослови вас бог», «Такая хорошенькая девочка», «Она становится такой взрослой 😭», «Вы обе выглядите так красиво», «Она определенно твоя мини-копия. ","Вы очень похожи"," Такая красивая дочь у тебя 😍 "," Ой, Эмма становится такой взрослой!!", "Мне нравится, как вы выглядите, прямо близнецы, это так мило ❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, Дженнифер Лопес родила детей в браке с музыкантом Марком Энтони. Звезда одном из интервью рассказала, что долгие годы не могла забеременеть.
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