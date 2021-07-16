13-летняя дочь американской актрисы Дженнифер Лопес Эмми Марибель Муньис поразила фанов своей внешностью

Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес – мама двоих детей, красавица воспитывает 13-летних двойняшек Макса и Эмми. Актриса очень популярна, за ней следит не только миллионная аудитория фанов в Instagram, но и журналисты.

Так, недавно на странице "news_zvezd" в Instagram появилось фото актрисы с дочерью Эмми, которую впрочем было трудно узнать на фото. Лопес была в узком белом топе и брюках, а образ дополнила стильной сумочкой и очками. Девочка была одета в оверсайз футболку коричневого цвета и синие джинсы, шла с опущенной головой. Из-за этого фаны даже спутали 13-летнюю Эмми с мальчиком.

"Джей Ло в Лос-Анджелесе наслаждается компанией дочери и тридцатиградусной жарой", - так подписали пост.

Фанаты звезды залайкали публикацию и написали, что удивлены таким внешним видом дочери кумира.

"Почему многие дети знаменитостей какие-то странные", "такое ощущение, что дочери рядом то и нет ((" , " Чудная доця!!!😊", "Так и хочеться сказать, ты чего как неродная? Одета девочка как сиротинушка".

Напомним, что Дженнифер Лопес показала, как умеет расслабляться в бассейне: "выглядишь лучше 20-летних".

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