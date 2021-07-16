Известная западная певица и актриса Дженнифер Лопес показалась в компании дочери Эмми

Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес является популярной западной актрисой и певицей. У красотки есть двое детей - двойняшки Макс и Эмми, которым сейчас по 13 лет. Западная артистка настолько популярна, что за ней следят десятки миллионов людей в Инстаграм. Но следят за Дженнифер и СМИ, которые ловят красотку, когда она не ждет.

Так, на страничке "Новые звезды" появилось фото, на котором Лопес гуляла вместе с дочерью Эмии. Лопес была в узком белом топе и штанах, а образ дополнила стильной сумочкой и очками. Дочь шла в футболке и джинсах, склонив голову вниз.

"Джей Ло в Лос-Анджелесе наслаждается компанией дочери и тридцати градусной жарой", - было написано под фото.

Фанаты поставили более тісячи лайков и написали комментарии:

"Тяжело быть дочкой Джей Ло", "Почему многие дети знаменитостей какие-то странные", "Такое ощущение, что дочери рядом то и нет((", «Яблоко от яблони».

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