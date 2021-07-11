Актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес всколыхнула Сеть новыми горячими кадрами
51-летняя звезда, за жизнью которой следят в Инстаграм более 164 миллионов подписчиков, регулярно подогревает их интерес пикантными фото и видео. Не стал исключением и этот раз.
Дженнифер Лопес показала видео на которому она трясет ягодицами, стоя под пальмой на пляже. Пикантности придал и наряд артистки Джей Ло надела расшитый стразами серебристый лиф и джинсовые мини-шорты, поверх она набросила белую рубашку.
Видео Дженнифер Лопес сопроводила словами из своей песни. «All she wanna do is just dance, dance, dance, dance!!!» - подписала она кадры.
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Фолловеры артистки засыпали ее комплиментами.
«Ты сногсшибательная», «Как круто», «Люблю тебя», «В восторге от этого видео», «Ты классная, Джей Ло ❤ ❤ ❤», - пишут в комментариях.
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