Актриса, співачка і танцівниця Дженніфер Лопес сколихнула мережу новими гарячими кадрами
51-річна зірка, за життям якої стежать в Instagram більше 164 мільйонів передплатників, регулярно підігріває їх інтерес пікантними фото і відео. Не став винятком і цього разу.
Дженніфер Лопес показала відео на якому вона трясе сідницями, стоячи під пальмою на пляжі. Пікантності Надав і наряд артистки Джей Ло одягла розшитий стразами сріблястий ліф і джинсові міні-шорти, поверх вона накинула білу сорочку.
Відео Дженніфер Лопес супроводила словами зі своєї пісні. «All she wanna do is just dance, dance, dance, dance!!!» - підписала вона кадри.
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Фоловери артистки засипали її компліментами.
"Ти карколомна",» як круто«,» Люблю тебе«,» в захваті від цього відео«, » ти класна, Джей Ло❤❤❤", - пишуть в коментарях.
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