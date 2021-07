Актриса, співачка і танцівниця Дженніфер Лопес сколихнула мережу новими гарячими кадрами

51-річна зірка, за життям якої стежать в Instagram більше 164 мільйонів передплатників, регулярно підігріває їх інтерес пікантними фото і відео. Не став винятком і цього разу.

Дженніфер Лопес показала відео на якому вона трясе сідницями, стоячи під пальмою на пляжі. Пікантності Надав і наряд артистки Джей Ло одягла розшитий стразами сріблястий ліф і джинсові міні-шорти, поверх вона накинула білу сорочку.

Відео Дженніфер Лопес супроводила словами зі своєї пісні. «All she wanna do is just dance, dance, dance, dance!!!» - підписала вона кадри.

Фоловери артистки засипали її компліментами.

"Ти карколомна",» як круто«,» Люблю тебе«,» в захваті від цього відео«, » ти класна, Джей Ло❤❤❤", - пишуть в коментарях.

