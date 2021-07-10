Певица и актриса Дженнифер Лопес не устает впечатлять идеальной фигурой в 51 год

Популярная артистка следит за своей внешностью, поэтому не выглядит на свой возраст, передает Politeka.net.

Звезда не только правильно питается, но также много занимается спортом, именно поэтому в любом, даже самом смелом наряде, она не может оставить равнодушным.

На днях знаменитость выпустила новый клип, в котором потрясла красотой в сверкающем лифчике и мини-шортах.

В своем сторис певица сделала репост поста фотосессии, проведенной в рамках съемок клипа.

На кадрах Джей Ло "валялась" на песке, впечатляя идеальным телом.

Также красотка позировала в распахнутой рубашке, блеснув идеальной кожей. А благодаря длине шортиков, можно было насладиться видами шикарных ножек в босоножках.

«🔥🔥🔥🔥 Вау, горячо ❤️», «Потрясающе, великолепно, шикарно», «Теперь я знаю, что всякий раз, когда я иду на пляж, нужно надевать бикини со стразами с бюстгальтером под ним и 5-дюймовые стилеты Джимми Чу...» , «Потрясающе! ❤️❤️», «Я влюблена в этот наряд 🔥🔥🔥», «Девушка нашей мечты Dolce», «Мне так нравится эта песня и клип, она такая потрясающая 😍", "Как же повезло фотографу, любоваться этой красотой вблизи", - написали пользователи сети.

Напомним, Дженнифер Лопес "заткнула" за пояс Ким Кардашьян

Как сообщала Politeka, Лопес показала "недостатки" фигуры, втиснувшись в белые лосины для прогулки: фото

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес в белом топике и "спортивках" засветилась на отдыхе ночью в Лас-Вегасе