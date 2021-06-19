Популярная певица Дженнифер Лопес прогулялась поздно вечером в одиночестве по улицам Лас-Вегаса

Пока в сети бурно обсуждают роман знаменитости с экс-возлюбленным Беном Аффлеком, артистка старается появляться на публике в одиночестве, отвлекая внимание прессы. В этот раз поздно вечером Лопес заметили на прогулке в Лас-Вегасе.

В привычном уличном стиле, звезда прогулялась с ярким макияжем и простой прической, причем не обошлось без демонстрации пресса и загорелых форм. Поскольку над своим образ звезда трудится круглый год, скрывать свою фигуру она не планирует.

Белый мини-топ без рукавов и болотного цвета спортивные брюки хорошо смотрелись с дизайнерской обвувью и дорогой сумкой. Даже отвернувшись от камеры Лопес засветила сияющее лицо, удивляя фотографов.

Также ранее мы писали, что в своем микроблоге звезда часто радует поклонников яркими фото и видео из своей жизни, и недавно решила показать на широкую публику свою красотку-маму.

На новом фото Дженнифер с мамой и дочкой запечатлены среди красивой природы. Они стоят в ряд и сняты в профиль, прижимаясь к спинам друг друга. Впереди стоит дочь певицы Эмми, за ней сама Дженнифер, а замыкает ряд 75 летняя мама Гваделупе Родригес.

"Прекрасная фотография", "Вы такие красивые", "Три красивых цветка", "Вы великолепны", "Восхитительно красивая и умная", "Три королевы", "Прекрасные леди", "Божественная красота", "Красивые", - пишут восторженные поклонники звезды.

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