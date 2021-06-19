Актриса и певица Дженнифер Лопес заинтересовала кадрами из прогулки в спортивной одежде

Дженнифер Лопес в 51 год является примером для подражания среди многих женщин. При этом она не отрицает, что многое делает ради поддержания фигуры в идеальной форме и не отказывается от тренировок даже в праздники.

Чтобы подловить звезду с неудачных ракурсов или в неловком виде, многие фотографы постоянно следят чуть ли не за каждым шагом Лопес. В этот раз артистка появилась на прогулке в трендовой толстовке с разноцветным принтом и в светлых лосинах.

Причем узкая ткань подчеркнула пышные бока знаменитости и показала ее такой, какая она есть на самом деле. Без фотошопа бедра Дженнифер выглядели совершенно обычно и даже естественно, ведь похоже Лопес не в такой изумительной форме, как преподносят на глянцевых фото фотографы, работающие со звездой. Тем не менее, даже так, демонстрируя свои "недостатки", певица смотрится роскошно.

Напомним также, многие знают о том, как Дженнифер скрывает свои естественные волосы. Все потому что они уже не такие густые, как хотелось бы, в некоторых местах просматривается седина, полностью отсутствует блеск. У звезды даже есть дома целая комната, полностью посвященная парикам.

«Ну хоть морщинку бы; какая прекрасная женщина😍; Такие волосы короткие 😯; великая редкость настоящая Джен; Привет, красавица, женись на мне; Такая красивая и милая, какая малішка все такие; лицо молодеет; несравненная любовь Дженни; Выглядит очаровательно; это прекрасный не токсичный человек с вечно молодым лицом; вечная любовь к прекрасной Джен», - отвечают фанаты.

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