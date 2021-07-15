Известная актриса и певица Дженнифер Лопес показала себя в горячем образе
Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес является успешной западной звездой. Красотка недавно разорвала помолвку с баскетболистом Алексом Родригесом. Красотка настолько популярна, что за ней следят десятки миллионов людей в Инстаграме, а еще создают множество фан-страничек.
На одной из таких страничек появились новые горячие фото красотки. Лопес была в одних трусиках, плавая в воде. Дженнифер пришлось закрыть рукой пышный бюст, чтобы ничего лишнего не показать на камеру.
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"Красиво, Дженнифер Лопес", - подписано было фото.
Фанаты поставили более 200 лайков и написали несколько комментариев:
"Прекрасная", "Красивая, я жду, Дженнифер", "Невозможно завораживающая Дженнифер. И хоть тебе 51, ты выглядишь лучше 20-летних девушек. Так держать".
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