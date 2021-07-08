Актриса и певица Дженнифер Лопес устроила переполох горячими кадрами
51-летняя звезда, за жизнью которой следят в Инстаграм более 160 миллионов подписчиков, регулярно радует армию фанатов необычными студийными фото, доказывая свой статус "королевы шоубиза".
В своем новом посте Дженнифер внезапно заговорила об изменениях, опубликовав несколько красивых снимков, на которых позировала в бассейне в вызывающем виде, передает Politeka.net. Возможно, красотка имела ввиду изменения в своей личной жизни. Как известно, Лопес недавно рассталась со своим женихом, экс-бейсболистом Алексом Родригесом, после двух лет помолвки, и, по слухам, вернулась к своему бывшему возлюбленному, голливудскому красавцу Бену Аффлеку. Парочка официально не заявляла о своем романе, но, тем не менее, их неоднократно замечали вместе прогуливающимися за ручку.
На фото Дженнифер позировала в бассейне, избавившись от верха купальника и оставшись только в плавках. Актриса небрежно прикрыла рукой самое пикантное, дерзко взглянув в камеру.
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"✨Измениться", - подписала она кадры.
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"Эти глаза❤️🔥"
"Ты меня убиваешь😩😍"
Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье
Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте