Актриса и певица Дженнифер Лопес устроила переполох горячими кадрами

51-летняя звезда, за жизнью которой следят в Инстаграм более 160 миллионов подписчиков, регулярно радует армию фанатов необычными студийными фото, доказывая свой статус "королевы шоубиза".

В своем новом посте Дженнифер внезапно заговорила об изменениях, опубликовав несколько красивых снимков, на которых позировала в бассейне в вызывающем виде, передает Politeka.net. Возможно, красотка имела ввиду изменения в своей личной жизни. Как известно, Лопес недавно рассталась со своим женихом, экс-бейсболистом Алексом Родригесом, после двух лет помолвки, и, по слухам, вернулась к своему бывшему возлюбленному, голливудскому красавцу Бену Аффлеку. Парочка официально не заявляла о своем романе, но, тем не менее, их неоднократно замечали вместе прогуливающимися за ручку.

На фото Дженнифер позировала в бассейне, избавившись от верха купальника и оставшись только в плавках. Актриса небрежно прикрыла рукой самое пикантное, дерзко взглянув в камеру.

"✨Измениться", - подписала она кадры.

Пользователи с жаром обсужиди увиденное:

"Великолепно ❤️❤️"

"🌹искренняя"

"Красивый пейзаж👏"

"Такая сладенькая🙈"

"Буквально богиня ❤️🔥👏"

"У меня дыхание перехватывает🔥"

"Лишила дара речи😮🔥"

"Эти глаза❤️🔥"

"Ты меня убиваешь😩😍"

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

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