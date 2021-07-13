Певица и актриса Дженнифер Лопес впечатлила танцевальными па в репетиционном зале
Как передает Politeka.net, 51-летняя артистка готовит новые номера, показывая поклонникам свежую хореографию. У себя в Инстаграм она опубликовала видео, на котором продемонстрировала невероятно соблазнительный и зажигательный танец. В процессе танца Лопес с легкостью села на шпагат, а также продемонстрировала элементы тверка.
Лопес была одета в обтягивающие лосины, короткий топ и рубашку. Она валялась на полу, демонстрируя настоящую страсть к танцам.
В комментариях яркой артистке оставили массу приятных слов.
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«Невероятная женщина», «Вот это растяжка!», «20-летняя девочка», «Ты просто космос», «Такое трудно повторить», «Очень соблазнительно», - пишут пользователи сети.
Отметим, что 51-летняя Дженнифер Лопес выглядит превосходно благодаря регулярным тренировкам. Ее номера всегда очень энергозатратные и активные.
Напомним, что Дженнифер Лопес показала молодежный задор, запрыгнув в бассейн в одних трусах: "Сладенькая".
Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в коротких шортах потрясла булочками на пляже: «Сногсшибательная».
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес повалялась на песке, сверкнув фигурой в купальнике: "Вау, горячо".