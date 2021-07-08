Актриса та співачка Дженніфер Лопес влаштувала переполох гарячими кадрами

51-річна зірка, за життям якої стежать в Instagram більше 160 мільйонів підписників, регулярно радує армію фанатів незвичайними студійними фото, доводячи свій статус "королеви шоубізу".

У своєму новому пості Дженніфер раптово заговорила про зміни, опублікувавши кілька красивих знімків, на яких позувала в басейні в зухвалому вигляді, передає Politeka.net. Можливо, красуня мала на увазі зміни в своєму особистому житті. Як відомо, Лопес нещодавно розлучилася зі своїм нареченим, екс-бейсболістом Алексом Родрігесом, після двох років заручин, і, за чутками, повернулася до свого колишнього коханого, голлівудського красеня Бена Аффлека. Парочка офіційно не заявляла про свій роман, але, тим не менш, їх неодноразово помічали разом, коли вони прогулювалися за ручку.

На фото Дженніфер позувала в басейні, позбувшись верху купальника і залишившись тільки в плавках. Актриса недбало прикрила рукою найпікантніше, зухвало глянувши в камеру.

"✨Змінитися", - підписала вона кадри.

Користувачі з жаром обговорюють побачене:

"Чудово ❤️❤️"

"🌹щира"

"Красивий пейзаж👏"

"Така солоденька🙈"

"Буквально богиня ❤️ 🔥 👏"

"У мене дихання перехоплює 🔥"

"Позбавила дару мови 😮 🔥"

"Ці очі❤️🔥"

"Ти мене вбиваєш 😩 😍"

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