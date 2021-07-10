Від зірки не можна відірватися

Співачка і актриса Дженніфер Лопес не втомлюється вражати ідеальною фігурою в 51 рік

Популярна артистка стежить за своєю зовнішністю, тому не виглядає на свій вік, передає Politeka.net.

Зірка не тільки правильно харчується, але також багато займається спортом, саме тому в будь-якому, навіть найсміливішому вбранні, вона не може залишити байдужим.

Днями знаменитість випустила новий кліп, в якому потрясла красою в блискучому ліфчике й міні-шортах.

У своєму сторіс співачка зробила репост поста фотосесії, проведеної в рамках зйомок кліпу.

На кадрах Джей Ло "валялася" на піску, вражаючи ідеальним тілом.

Також красуня позувала в розкритій сорочці, блиснувши ідеальною шкірою. А завдяки довжині шортиків, можна було насолодитися видами шикарних ніжок в босоніжках.

"🔥 🔥 🔥 🔥Вау, гаряче❤️", » приголомшливо, чудово, шикарно",» тепер я знаю, що всякий раз, коли я йду на пляж, потрібно надягати бікіні зі стразами з бюстгальтером під ним і 5-дюймові стилети Джиммі Чу...", "Приголомшливо! ❤ ️ ❤ ️ ", "Я закохана в цей наряд🔥 🔥 🔥", "дівчина нашої мрії Dolce", " мені так подобається ця пісня і кліп, вона така приголомшлива 😍", "як же пощастило фотографу, милуватися цією красою поблизу", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес "заткнула" за пояс Кім Кардашьян

Як повідомляла Politeka, Лопес показала "недоліки" фігури, втиснувшись в білі лосини для прогулянки: фото

Також Politeka писала, що 51-річна Лопес в білому топіку і "спортивках" засвітилася на відпочинку вночі в Лас-Вегасі