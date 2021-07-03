Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес в белом платье с аккуратным декольте покорила образом

Известная исполнительница часто показывает в Инстаграм разные фото из жизни, на которых неизменно демонстрирует привлекательную внешность и ухоженную фигуру. Меньше чем через месяц звезда отпразднует свой день рождения, однако выглядит она по-прежнему так же молодо, как двадцать лет назад.

Недавно Дженнифер заметили фотографы после очередной поездки. Даже просто выходя из машины она выглядела весьма эффектно в белом платье с аккуратным декольте. Волосы звезда оставила распущенными и завитыми в пышные кудри. Примечательно, что на фото Лопес показалась без парика с длинными локонами.

Как правило, на публике Дженнифер носит парики и скрывает свои короткие светлые локоны, чтобы выглядеть еще моложе. Но даже так выглядела актриса и певица хорошо. Дизайнерская сумка, дорогие браслеты на руках и солнцезащитные очки завершили летний лук исполнительницы.

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой.

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха.

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка