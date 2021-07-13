Не кожен повторить

Співачка і актриса Дженніфер Лопес вразила танцювальними па в репетиційному залі

Як передає Politeka.net, 51-річна артистка готує нові номери, показуючи шанувальникам свіжу хореографію. У себе в Instagram вона опублікувала відео, на якому продемонструвала неймовірно спокусливий і запальний танець. У процесі танцю Лопес з легкістю сіла на шпагат, а також продемонструвала елементи тверка.

Лопес була одягнена в обтягуючі лосини, короткий топ і сорочку. Вона валялася на підлозі, демонструючи справжню пристрасть до танців.

У коментарях яскравій артистці залишили масу приємних слів.

"Неймовірна жінка", "Ось це розтяжка!", "20-річна дівчинка", «ти просто космос», «таке важко повторити», «дуже спокусливо», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що 51-річна Дженніфер Лопес виглядає чудово завдяки регулярним тренуванням. Її номери завжди дуже енерговитратні і активні.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес показала молодіжний запал, застрибнувши в басейн в одних трусах: "солоденька".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес в коротких шортах потрясла булочками на пляжі:"карколомна".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес повалялася на піску, блиснувши фігурою в купальнику: "Вау, гаряче".