Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Дженніфер Лопес є успішною західною зіркою. Красуня нещодавно розірвала заручини з баскетболістом Алексом Родрігесом. Красуня настільки популярна, що за нею стежать десятки мільйонів людей в Instagram, а ще створюють безліч фан-сторінок.

На одній з таких сторінок з'явилися нові гарячі фото красуні. Лопес була в одних трусиках, плаваючи у воді. Дженніфер довелося закрити рукою пишний бюст, щоб нічого зайвого не Показати на камеру.

"Красиво, Дженніфер Лопес", - підписано було фото.

Фанати поставили понад 200 лайків і написали кілька коментарів:

"Прекрасна", "красива, я чекаю, Дженніфер", " неможливо зачаровує Дженніфер. І хоч тобі 51, Ти виглядаєш краще 20-річних дівчат. Так тримати".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес в білій сукні з декольте показала, чим вона краще молоденьких красунь

А ще Politeka писала, що Дженніфер Лопес в міні-шортах занурила свої соковиті "персики" в морську піну

Також Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в обтягуючих лосинах показала ефектний шпагат і не тільки



