Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес показала себе в гарячому образі
Як пише Politeka.net, Дженніфер Лопес є успішною західною зіркою. Красуня нещодавно розірвала заручини з баскетболістом Алексом Родрігесом. Красуня настільки популярна, що за нею стежать десятки мільйонів людей в Instagram, а ще створюють безліч фан-сторінок.
На одній з таких сторінок з'явилися нові гарячі фото красуні. Лопес була в одних трусиках, плаваючи у воді. Дженніфер довелося закрити рукою пишний бюст, щоб нічого зайвого не Показати на камеру.
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"Красиво, Дженніфер Лопес", - підписано було фото.
Фанати поставили понад 200 лайків і написали кілька коментарів:
"Прекрасна", "красива, я чекаю, Дженніфер", " неможливо зачаровує Дженніфер. І хоч тобі 51, Ти виглядаєш краще 20-річних дівчат. Так тримати".
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