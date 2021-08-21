Певец Филипп Киркоров удивил эмоциональным порывом, показав серию ярких снимков

Так, 54-летний артист засветился на творческом вечере Димы Билана. На этом же мероприятии присутствовала его коллега Ани Лорак, с которой они очень дружны. На одном из фото, которыми Киркоров поделился у себя в Инстаграм, они позировали вместе, не стесняясь показывать на камеру симпатию друг к другу, передает Politeka.net.

Так, Филипп прильнул к Каролине, обняв ее за талию. Певица была в шелковом черном платье с разрезом до бедра. Она положила голову Киркорову на плечо и сложила губы "уточкой".

В подписи Филипп, признался, что этот вечер оставил ему самые приятные воспоминания:

"Концерт был не про высокую температуру, а про высокий градус настроения и прожитых лет на эстраде. Ведь именно на сцене Новой Волны зародилась звезда «Дима Билан». Наша «Химия» прозвучала до мурашек… Пел и испытал нечто, не подвластное самоконтролю. И каждая песня трибьюта подарила зрителям «электрический разряд», «необъяснимое притяжение», «искру» и , конечно же, «молнию». Замечательный получился концерт, который объединил нас всех в этот вечер".

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