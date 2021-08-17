Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, дала первый за семь лет концерт у себя на родине

Так, Лорак выступила 16 августа в одном из ночных клубов Одессы. Артистка впервые с 2014 года дала сольный концерт в Украине, 17 августа состоится ее второй концерт в том же заведении.

42-летняя звезда похвасталась успехами у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Полный зал! Солдаут! Вся Украина сегодня в Одессе❤️ Как я счастлива провести этот вечер с вами🙌🏼 Мы готовы, начинаем🔥", - сообщила Лорак перед выступлением.

Примечательно, что одним из первых пост прокомментировал ее коллега по цеху и близкий друг Филипп Киркоров, которому, как известно, въезд в Украину запрещен.

"Omg", - написал тот.

Каролина ничего ему не ответила, зато пользователям нашлось, что сказать:"@fkirkorov бесишься что тебя не пригласили 😂; Филипп в Украину не приедет; Очень жаль!😢".

Позднее в Сети появились кадры с концерта Лорак. Комментирующие прошлись по внешнему виду певицы: кроме комплиментов, многие раскритиковали ее ансамбли. Так, Лорак поменяла несколько нарядов за вечер. Она была и в золотистом мини-платье с бахромой, и в белом костюме из топа и экстра-коротких шортиков, которые люди тут же окрестили "панталонами".

"До чего ж она вульгарная. Лучше бы без трусов вышла.Бесстыжая..У российских звёзд, вообще стыда не осталось...🤮🙄"; "Когда научатся платья надевать, что это за костюм трусы и бузик😂😂😂 Красивая женщина надень красивое платье"; "Все хорошо, но что за вид"; "Труселя стремные!", - пристыдили певицу.

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