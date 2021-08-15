Экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу после слухов о примирении с певицей внезапно засветился с киевлянкой Лилией, которую многие знают, как его любовницу
Как передает Politeka.net, соответствующее фото появилось на страницах в Инстаграм 44-летнего турецкого бизнесмена и 27-летней визажистки.
Отметим, после развода с Ани Лорак у Мурата Налчаджиоглу было несколько романов, но дольше всего его замечали вместе с киевлянкой Лилией. Пара не стеснялась показывать общие фото в Сети. Они вместе ездили отдыхать, проводили праздники и не только.
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Однако в какой-то момент совместные снимки с их страниц исчезли.
Тогда Мурат как раз появился вместе с Лорак на вечеринке у Филиппа Киркорова, где экс-супруги танцевали вместе, смеялись, и по всей видимости наслаждались обществом друг друга. Тогда в Сети начали говорить о воссоединении певицы с бывшим мужем.
На фоне подобных заявлений фолловеры даже спросили у Лилии о расставании с Муратом, но девушка ответила уклончиво: «Высшая граница мудрости – в молчании».
Напомним, что любовница экс-мужа Ани Лорак в узких лосинах попотела на домашнем ковре: "копия Каролины".
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