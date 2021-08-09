Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу заинтриговал свадебными кадрами

Как известно, турецкий бизнесмен Муратом Налчаджиоглу был женат на украинской певице с августа 2009 года. Пара часто показывала совместные кадры, делилась снимками из семейного отдыха заграницей и нередко появлялась вместе на свиданиях.

Тем не менее, неожиданно для поклонников Каролины, ее брак дал трещину, и через десять лет они развелись. Причем развод держался в секрете до последнего момента.

Теперь Ани Лорак живет в Москве со своей дочерью Софией, а бывший супруг приезжает навестить дочь на каждый праздник. Сейчас экс-возлюбленные скрывают отношения, поэтому кадры Мурата со свадьбы удивили сеть.

Очевидно, мужчина приехал на свадьбу близких, которых отметил под роликом в Инстаграм. Себя мужчина показывать не стал, но продемонстрировал кадры веселья с гостями и танцы невесты.

Отметим, что экс-супруг певицы долгое время вообще не комментировал развод, причем о жизни после расставания с Каролиной мужчина также не озвучивал. Тем не менее, ради дочери пара поддерживает дружеские отношения. Специально перед днем рождения Сони Мурат отправился в РФ, чтобы отпраздновать ее десятилетие вместе.

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