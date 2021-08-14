Маленькая дочь известной украинской певицы Ани Лорак решила сменить имидж, как и мама

Десятилетняя дочь знаменитой артистки решила с детства быть в центре внимания поклонников Инстаграма, поэтому начала записывать каждый день видео из своей жизни и рассказывать о буднях и как они проходят, пока мама работает.

После отпуска девочка осталась дома перед концом каникул и теперь удивила преображением. В этот раз Соня показала, как сама себе красит волосы в блондинистый оттенок, чем привлекла внимание аудитории.

Соня не только решила сменить образ, но еще и показала результат перед камерой, сильно напоминая при этом маму. С такой прической и светлыми прядями она стала сильнее походить на Каролину.

"Получилось вот так светло, но это не конец, скоро и в зеленый цвет покрашу" - рассказала Соня в ролике.

Напомним, недавно знаменитость порадовала фанатов целой серией кадров из отпуска, а по возвращению сразу же приступила к работе. Очевидно, большую часть времени дочь певицы предоставлена сама себе и общается с близкими, которые за ней присматривают. Ранее Соня подметила, что проводила время именно с бабушкой.

Ранее Politeka писала, что 10-летняя дочь Ани Лорак показала, кто еще живет вместе с ними, домашние кадры: "Мило как".

Напомним, что Ани Лорак в спортивках похвасталась фигурой, заткнув за пояс 20-летних: "С Седоковой как две капли воды похожи".

А еще Politeka сообщала, что дочь Лорак не скрыла своих чувств к красавцу, появились фото: "Прямо как мама".