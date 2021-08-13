Певица Ани Лорак подразнила интересным снимком
Как передает Politeka.net 42-летняя артистка выложила новое фото на своей странице в Инстаграм.
«Всем хорошего уютного вечера в кругу любимых людей», - написала она.
Лорак показала селфи, сделанное в авто. Она запечатлена в черном обтягивающем платье на молнии, которую певица игриво приоткрыла. Фотографируясь, камеру певица подняла вверх, делая ракурс еще более интересным.
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Поклонники оценили снимок и засыпали любимую певицу комплиментами.
«Красивая, очень!», «Милаха», «Красотка», «Огонь», «Шикарная красивая Аня», «Моя любовь», «И Вам хорошего вечера 😍😍Вы очень красивая😍😍», «Какая шикарная женщина», «Ты такая красивая 😍 люблю тебя очень 🔥🔥❤знаю что ты умничка ❤😍 Каролиночка ты наша Дива… Дива мира», «безумно красивая😍 и вам хорошего вечера, Каролина❤», «У вас такая фигура,смотрю и глаз не оторвать», «Каролиночка, такая хорошенькая😍❤️ прелесть😍 зеленоглазка любимая😍💚 Какие же у Вас красивейшие глаза💚 невозможно не влюбиться», - пишут в комментариях.
Напомним, что Ани Лорак с красными губами показала свою "сестру"-блондинку.
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в черном бикини дала повод для зависти, показав декольте крупным планом.
Также Politeka писала, что Ани Лорак в мокром купальнике не постеснялась показать роскошное декольте.