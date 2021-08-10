Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, предстала в дерзком образе и поздравила свою подругу
Звезда умеет удивлять, экспериментируя с внешностью, передает Politeka.net. Нельзя не отметить, что певица тщательно ухаживает за собой, поэтому выглядит значительно моложе своих 42 лет.
Своими секретами красоты артистка называет хороший сон, здоровое питание и спорт.
В одном из последних сторис певица опубликовала фото, на котором показала себя крупным планом. Ани была с накрученными локонами, и макияжем с красными губами, а на веках - черные длинные стрелки.
Красотка приоткрыла пухлые губы и смотрела в камеру, поражая дерзким образом.
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На других сторис певица предстала с губами нежно-розового оттенка и не такими смелыми стрелками. Волосы певицы были более светлые, чем обычно.
"Мои любимые! Готовим для вас новую фотосессию. Будет очень красиво и очень интересно", - рассказала исполнительница.
Также в сторис звезда поздравила свою лучшую подругу Диану Шварц.
"С днем рождения, моя лучшая подруга и сестра", - написала Лорак, подкрепив запись совместными снимками.
Стоит отметить, что Диана Шварц - жена бизнесмена и мать троих детей. Женщина часто бывает на светских мероприятиях.
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