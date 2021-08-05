Дочь Ани Лорак Соня показала, как проводит время, пока звездной мамы нет дома

Каролина - мама Сони в 2009 году вышла замуж за гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. В 2011 году у пары появилась дочь, которую поклонники считают очень похожей на звездную маму.

Сейчас девочка десять лет, но она уже старается быть блогером. Так, как можно заметить по фото, в целом Соня активно ведет свою Инстаграм страничку, где делится с пользователями социальной сети событиями в своей жизни.

"Смотрите, ну как?" - говорит девочка в ролике.

В этот раз девочка, похоже, осталась одна дома, поэтому решила пообщаться с поклонниками и близкими в Стори, ответить на вопросы и показать свои два домашних образа.

Судя по общению Сони со своей аудитрией, она желает стать юным блогером, поэтому все чаще показывает разные кадры, чтобы быть в центре внимания и не отставать от своих кумиров.

Напомним, несколько дней назад Соня с мамой отдыхали в Турции, где остались в роскошном отеле и нежились на пляже. Показывая кадры в сети, Каролина немело удивила стилем с дочерью.

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