Украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, показала новые кадры из отдыха в Турции

Каролина несколько дней под ряд постит весьма интригующие снимки, которыми привлекает внимание к себе. На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда показала серию кадров из отдыха на пляже.

После похудения, как можно заметить, Каролина начала показывать фигуру в бикини и демонстрировать образы без малейшей скромности. Поскольку звезда подготовилась к отпуску заранее, она выбрала для появлений на пляже дизайнерские купальники разной расцветки.

Вчера с дочерью Лорак засветилась в трендовом купальнике с закрытым верхом в разноцветную полос, а сегодня певица подчеркнула формы темным купальником без принтов и оригинальных нашивок.

Даже так артистка выглядела весьма примечательно и молодо, что также в комментариях ранее подметили в сети и заявили, что Каролина не перестает их удивлять.

Также артистка опубликовала яркие фото с ребенком. Обе выбрали одинаковые яркие полосатые купальники. Ани Лорак демонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Звезда улыбалась и обнималась с дочкой.

Напомним, что Ани Лорак в купальнике поразила фигурой: певицу завалили вопросами об увеличении бюста.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в крошечном бикини свела с ума экс-мужа Наташи Королевой и MARUV: "Какой загар!".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в бикини решилась показать фигуру без фотошопа и ретуши: редкие кадры.