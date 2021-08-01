Украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, показала новые кадры из отдыха в Турции
Каролина несколько дней под ряд постит весьма интригующие снимки, которыми привлекает внимание к себе. На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда показала серию кадров из отдыха на пляже.
После похудения, как можно заметить, Каролина начала показывать фигуру в бикини и демонстрировать образы без малейшей скромности. Поскольку звезда подготовилась к отпуску заранее, она выбрала для появлений на пляже дизайнерские купальники разной расцветки.
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Вчера с дочерью Лорак засветилась в трендовом купальнике с закрытым верхом в разноцветную полос, а сегодня певица подчеркнула формы темным купальником без принтов и оригинальных нашивок.
Даже так артистка выглядела весьма примечательно и молодо, что также в комментариях ранее подметили в сети и заявили, что Каролина не перестает их удивлять.
Также артистка опубликовала яркие фото с ребенком. Обе выбрали одинаковые яркие полосатые купальники. Ани Лорак демонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Звезда улыбалась и обнималась с дочкой.
Напомним, что Ани Лорак в купальнике поразила фигурой: певицу завалили вопросами об увеличении бюста.
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в крошечном бикини свела с ума экс-мужа Наташи Королевой и MARUV: "Какой загар!".
Также Politeka писала, что Ани Лорак в бикини решилась показать фигуру без фотошопа и ретуши: редкие кадры.