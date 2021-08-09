Украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет в России, поделилась эксклюзивными кадрами с выступления

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды появилось видео, на котором она выступала в небольшом зале. Как известно, во время карантина звезда очень печалилась о том, что не может выступать перед публикой. Певица признавалась, что скучает за концертами и гастролями. Поэтому сразу же, как только отменили карантин, Каролина вернулась к активной работе.

На видео красотка предстала в чересчур коротком платье. Она стояла посреди сцены и активно двигалась, на сколько позволяло ей платье. Рядом с Лорак зажигало два красавца из балета, которые были одеты в кожаные комбинезоны. Звезда исполняла один из своих хитов, а зрители в зале вовсю веселились.

Отметим, что в августе Лорак впервые за долгое время планирует дать концерты в Украине. Об этом звезда, которую критикуют за работу в России, сообщила у себя в Инстаграм.

Напомним, что Ани Лорак в халатике без макияжа заставила себе завидовать: "Хорошего дня".

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