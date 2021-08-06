Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, після довгої паузи вирішила повернутися в Україну з концертами
Як пише Politeka.net, Лорак дасть відразу два концерти в Одесі. Про це вона повідомила у себе в мережі і опублікувала відео-рекламу концерту.
"Мої улюблені! Ми так чекали нашої зустрічі. Щаслива повідомити, що 16 і 17 серпня в Одесі, в клубі ITAKA, пройдуть 2 незабутніх шоу, де прозвучать кращі пісні, а також ваші улюблені хіти українською мовою. Рахую дні. Хочу обійняти вас моєю музикою", - повідомила Лорак у себе в Instagram.
У коментарях шанувальники прийшли в захват від новини.
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"Ви не уявляєте, як же щасливі ваші українські шанувальники!", "Любов творить чудеса, дочекалися улюблену співачку на батьківщині", «Наша, наша Ані, обожнюємо», «як же ми скучили. Дуже чекаємо зустрічі з вами", "Це буде нереально довгоочікувана зустріч", "Я впевнений, що це буде успіх!",- пишуть користувачі Мережі.
Додамо, що перед Лорак в Одесі виступить Світлана Лобода, яка також тривалий час уникала давати концерти на батьківщині.
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