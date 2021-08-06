Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, після довгої паузи вирішила повернутися в Україну з концертами

Як пише Politeka.net, Лорак дасть відразу два концерти в Одесі. Про це вона повідомила у себе в мережі і опублікувала відео-рекламу концерту.

"Мої улюблені! Ми так чекали нашої зустрічі. Щаслива повідомити, що 16 і 17 серпня в Одесі, в клубі ITAKA, пройдуть 2 незабутніх шоу, де прозвучать кращі пісні, а також ваші улюблені хіти українською мовою. Рахую дні. Хочу обійняти вас моєю музикою", - повідомила Лорак у себе в Instagram.

У коментарях шанувальники прийшли в захват від новини.

"Ви не уявляєте, як же щасливі ваші українські шанувальники!", "Любов творить чудеса, дочекалися улюблену співачку на батьківщині", «Наша, наша Ані, обожнюємо», «як же ми скучили. Дуже чекаємо зустрічі з вами", "Це буде нереально довгоочікувана зустріч", "Я впевнений, що це буде успіх!",- пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що перед Лорак в Одесі виступить Світлана Лобода, яка також тривалий час уникала давати концерти на батьківщині.

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