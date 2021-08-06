Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, после долгой паузы решила вернуться в Украину с концертами

Как пишет Politeka.net, Лорак даст сразу два концерта в Одессе. Об этом она сообщила у себя в сети и опубликовала видео-рекламу концерта.

«Мои любимые! Мы так ждали нашей встречи. Счастлива сообщить, что 16 и 17 августа в Одессе, в клубе ITAKA, пройдут 2 незабываемых шоу, где прозвучат лучшие песни, а также ваши любимые хиты на украинском языке. Считаю дни. Хочу обнять вас моей музыкой», - сообщила Лорак у себя в Инстаграм.

В комментариях поклонники пришли в восторг от новости.

«Вы не представляете, как же счастливы ваши украинские поклонники!», «Любовь творит чудеса, дождались любимую певицу на родине», «Наша, наша Ани, обожаем», «Как же мы соскучились. Очень ждем встречи с вами», «Это будет нереально долгожданная встреча», «Я уверен, что это будет успех!», - пишут пользователи сети.

Добавим, что перед Лорак в Одессе выступит Светлана Лобода, которая также длительное время избегала давать концерты на родине.

Напомним, что Ани Лорак поразила внешним видом в Турции: "Мулаточка какая...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак без макияжа заставила себе завидовать: "Хорошего дня".

Также Politeka писала, что Ани Лорак показала, с кем проводит вечера на отдыхе в Турции: кадры у бассейна.