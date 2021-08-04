Українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала цікаві кадри у відпустці

Кілька місяців тому Кароліна показала, що більше не живе одна з дочкою вдома, у них з'явився ще один домашній улюбленець, з яким зірка проводить вечори. Як виявилося, Лорак полетіла до Туреччини разом з ним, щоб не залишати малюка вдома.

Закордон Кароліна вирушила з маленьким улюбленцем сім'ї кличці Тоша. Вихованець зірки був обраний не випадково, він вважається представником породи мальтіпу з гіпоалергенною шерстю.

Увечері під час прогулянки Кароліна показала, як проводить час з вихованцем біля басейну одна, коли її дочка очевидно вже спала, а зірка вибралася на вільну прогулянку.

Відзначимо, маленький улюбленець Тоша, це наполовину той-пудель, наполовину-Мальтійська болонка,. Порода розцінюється як дизайнерська, але залишається не визнаною міжнародними кінологічними асоціаціями, вимагає особливого догляду з дорогим кормом і має досить слабке здоров'я.

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