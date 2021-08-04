Украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, показала интересные кадры в отпуске

Несколько месяцев назад Каролина показала, что больше не живет одна с дочерью дома, у них появился еще один домашний любимец, с которым звезда проводит вечера. Как оказалось, Лорак улетела в Турцию вместе с ним, чтобы не оставлять малыша дома.

Заграницу Каролина отправилась с маленьким любимчиком семьи кличке Тоша. Питомец звезды был выбран не случайно, он считается представителем породы мальтипу с гипоаллергенной шерстью.

Вечером во время прогулки Каролина показала, как проводит время с питомцем у бассейна одна, когда ее дочь очевидно уже спала, а звезда выбралась на свободную прогулку.

Отметим, маленький любимчик Тоша, это наполовину той-пудель, наполовину – мальтийская болонка,. Порода расценивается как дизайнерская, но остается не признанной международными кинологическими ассоциациями, требует особого ухода с дорогим кормом и имеет довольно слабое здоровье.

Напомним, что Ани Лорак в купальнике поразила фигурой: певицу завалили вопросами об увеличении бюста.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в крошечном бикини свела с ума экс-мужа Наташи Королевой и MARUV: "Какой загар!".

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