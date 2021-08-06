Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), родом з України, розслабилася на дивані

Популярна артистка разом зі своєю донькою вирушили до Туреччини, передає Politeka.net. Зірка тепер регулярно ділиться кадрами відпочинку з дитиною, але також не забуває показати, як проводить час сама.

Так, Ані Лорак опублікувала фото, на якому позувала в розслабленому вигляді на дивані.

Співачка одягла білосніжний халат, ніби щойно вийшовши з ванни.

Красуня була без макіяжу, її вигляд був свіжим, а добродушна посмішка - не змогла не привернути уваги.

Ані тримала в руках чашечку, ймовірно, з кавою.

"Гарного дня", - написала співачка, змусивши собі заздрити.

А на наступному кадрі вона показала ручку з аркушем паперу.

"Моє натхнення", - написала Ані.

Зазначимо, Ані Лорак 42 роки, однак завдяки ретельному догляду зірка не виглядає на свій вік. У мережі ходить маса чуток про "уколи краси" артистки, але сама ж вона виділяє кілька секретів, які допомагають їй підтримувати молодість.

Зокрема, співачка намагається дотримуватися режиму сну, й не їсть після 18.00. Також артистка займається спортом і танцями.

Зірка щодня використовує зволожуючий крем і крем під очі, а також періодично, робить маски для обличчя. Крім цього, співачка відвідує косметологів.

Нагадаємо, що Ані Лорак з 10-річною донькою блиснули фігурами в смугастих купальниках

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