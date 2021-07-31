Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, показала, как отдыхает с дочкой

Певица много лет состояла в отношениях с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила единственную дочь, Софию, передает Politeka.net.

Пара рассталась, одной из причин этого стал переезд Ани Лорак с дочкой из Украины.

Звезда старается побольше времени проводить с дочкой, и делится кадрами в своем Инстаграм. В этот раз две красотки отправились в Турцию.

Артистка опубликовала яркие фото с ребенком. Обе выбрали одинаковые яркие полосатые купальники. Ани Лорак демонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Звезда улыбалась и обнималась с дочкой.

"Незабываемые сладкие дни 🤗 Пусть время остановится!", - написала Лорак.

За 15 минут пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Ну какие же красотки 😍", "Самый прекрасный возраст😍 Хорошего отдыха девчонки❤️", "Красотки🔥🔥❤️", "Какие красавицы ☺️💙🤎🧡❤️🖤", "Сладкая парочка❤️", "Отличные фото😊", "Какие девочки красивые ❤️🔥🔥🔥", "Девочки, будьте счастливы!!! Вы супер,класс!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Какие красивые девочки ❤️мамина улыбка 😍", "Вау!!! Какие стильные и красивые!!!!❤️❤️✨✨😍", "Невероятные! Юная Дива😍","Вся в маму!", - написали пользователи сети.

Напомним, что Лорак удивила откровением о влюбленностях после развода с Муратом

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