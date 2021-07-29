Известная певица Ани Лорак в день рождения призналась в любви российскому композитору Игорю Крутому

Как сообщает Politeka.net, известная украинская Ани Лорак, которая в последние годы активно строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть свой клип на песню "Разве ты любил", авторства Игоря Крутого, а в подписи к публикации обратилась к композитору по поводу его дня рождения.

"С Днём рождения, дорогой маэстро @igorkrutoy65! Здоровья и бесконечного вдохновения! Люблю и восхищаюсь! «Разве ты любил» – одна из любимейших композиций в моём репертуаре, которая отображает все краски моей души. Гениальная музыка @igorkrutoy65 и прекрасные слова @igor_nikolaev_music. Спасибо вам за этот шедевр!", - написала Лорак в подписи к клипу, который для нее снимал режиссер Алан Бадоев.

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