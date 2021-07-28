Дочь Ани Лорак Соня показала новое фото из Турции, где сейчас находится

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак в 2009 году вышла замуж за гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, известного бизнесмена. В 2011 году у пары появилась дочь Соня. Сейчас малышке 10 годиков и она уже ведет свою Инстаграм страничку, где делится с пользователями социальной сети событиями в своей жизни.

На новом фото Соня показалась перед зеркалом, снимая себя на телефон. Девочка не улыбалась, а только закрыла частично лицо гаджетом, чтобы удобно было сделать фото.

"Я в Турции", - подписала кадр Соня.

Ани Лорак сразу прокомментировала публикацию, поставив смайлик в виде огня.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Хороших каникул", "Обожаю их всех, родители невероятные, соня просто подарок с небес. Добрая, энергичная, красивой судьбы ей", "Я тоже в Турции, только я живу здесь", "Софийка, все отлично, не грусти", "Хорошего отдыха, Сонечка".

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