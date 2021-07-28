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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, похвасталась роскошной физической формой

Как сообщает Politeka.net, во время карантина звезда набрала лишний вес, о чем призналась в одном из интервью. Поэтому после карантина 42-летняя певица стала активно заниматься в спортивном зале, чтобы вернуть себе прежнюю форму.

На последних концертах Лорак в пикантных нарядах показала, что это ей удалось. Напоследок певица добила поклонников кадрами с отдыха, на которых позировала в соблазнительном бикини белого цвета.

«Время подумать, время загрузить новую программу. Впереди много сюрпризов», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных комплиментов.

«Соблазнительные ножки», «Мммм, ну какова же красота», «Так не хватало таких фоток», «ждем с нетерпением ваших сюрпризов! Всегда очень интригующе..», «Можно с ума сойти от этой красоты!», «Моя любовь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак в купальнике поразила фигурой: певицу завалили вопросами об увеличении бюста.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в крошечном бикини свела с ума экс-мужа Наташи Королевой и MARUV: "Какой загар!".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в бикини решилась показать фигуру без фотошопа и ретуши: редкие кадры.