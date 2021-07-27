Відома співачка Ані Лорак продовжує ділитися з шанувальниками фотографіями з відпочинку в Туреччині

Як пише Politeka.net, 42-річна виконавиця Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), яка живе і працює в Росії, народилася в місті Кіцмань Чернівецької області. Артистка представляла Україну на конкурсі "Євробачення-2008" в Белграді, де посіла друге місце.

Нещодавно співачка з єдиною дочкою Софією від турецького бізнесмена Мурата Налчаджіолу полетіла на відпочинок в місто Бодрум в Туреччині. Зірка не перестає радувати фанатів яскравими фотографіями з відпочинку. Так, цього разу Лорак опублікувала спокусливе фото біля басейну. Співачка одягла міні-купальник і окуляри.

Публікацію зірки оцінили українська співачка MARUV і колишній чоловік Наташі Корольової Ігор Ніколаєв.

"Дуже жарко и гарного Вам відпочинку, любимо❤", "Нереально красива і який загар🤤", "Яка красуня і просто чудеса❤️","Кароліна Мирославівна, а що за пожежу ви тут влаштували? Ми вимагаємо більше фотографій з відпочинку, будемо зігріватися променями сонця разом з вами", - пишуть фанати.

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак в купальнику вразила фігурою: співачку завалили питаннями про збільшення бюста.

Нагадаємо, що щаслива Ані Лорак розсекретила, з ким відпочиває в Туреччині: "Красунчик".

А ще Politeka повідомляла, що 10-річна дочка Ані Лорак показала, хто ще живе разом з ними, домашні кадри: "Мило як".