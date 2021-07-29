Украинская певица Ани Лорак продолжает жаркий отпуск на курорте вместе с дочерью и близкими

Как можно заметить в последнее время, в этом году Ани Лорак часто путешествует. Яркий отпуск в Турции до этого, а также весьма роскошный отдых на Мальдивах запомнился фанатам благодаря целой серии публикаций, которыми Каролина поделилась в Инстаграм.

Сейчас звезда улетела в новое путешествие. На этот раз звезда отправилась в Турцию вместе с дочерью, где успела покорить яркой внешностью в дизайнерских купальниках. Похудевшая звезда не стесняется показывать, в какой прекрасной форме она находится

В Бодруме Ани расположилась в роскошном пятизвездочном отеле, расположенном на берегу моря, поэтому пляжных кадров стало еще больше. Теперь звезда в разделе Стори публикует яркие кадры.

В черном купальнике на маленьких завязочках звезда покрутилась перед объективом и показала внушительное декольте с весьма пикантного ракурса.

Напомним, 10-летняя дочка Ани Лорак показала, кто еще живет вместе с ними, домашние кадры

А еще Politeka сообщала, что Ани Лорак в спортивках хвастнула фигурой, заткнув за пояс 20-летних

Также Politeka писала, что Лорак в платье с декольте заставила сердца мужчин биться быстрее