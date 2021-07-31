Украинская певица Ани Лорак продолжает удивлять стильными образами во время фотосессий

Исполнительница отправилась на жаркий отдых в Турцию вместе со своей дочерью Соней и близкими. При этом впервые за долгое время в этом году Каролина начала показывать роскошную фигуру.

Сейчас, пока знаменитость уделяет все внимание ребенку и отдыху на куроте, фанаты сами публикуют лучшие кадры с артисткой. Одним из таких стало фото в выдержанных «скромных» тонах.

На фото звезда позировала в аккуратном черном наряде с простым, но глубоким декольте. Темные локоны звезда никак не укладывала, а макияж с эффектом на натуральность подчеркнул ее помолодевшее лицо после похудения. Несколько месяцев назад звезда рассказывала, что намеревается сбросить лишнее и, похоже, ей это прекрасно удалось.

«"Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус." У.Шекспир» - сказано в подписи к кадру.

Поклонники ответили:

«Моя любимая фотка❤; Всё должно быть определённом количестве, перебор так же плохо, как и недостаток!!!❤; Шикарное красивое фото🌹; Ты очень красивая; Дива....👏👏👏; Каролина, ты очень красивая. Ты дива!».

Напомним, что Ани Лорак в купальнике поразила фигурой: певицу завалили вопросами об увеличении бюста.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в крошечном бикини свела с ума экс-мужа Наташи Королевой и MARUV: "Какой загар!".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в бикини решилась показать фигуру без фотошопа и ретуши: редкие кадры.