Украинская певица Ани Лорак продолжает удивлять стильными образами во время фотосессий
Исполнительница отправилась на жаркий отдых в Турцию вместе со своей дочерью Соней и близкими. При этом впервые за долгое время в этом году Каролина начала показывать роскошную фигуру.
Сейчас, пока знаменитость уделяет все внимание ребенку и отдыху на куроте, фанаты сами публикуют лучшие кадры с артисткой. Одним из таких стало фото в выдержанных «скромных» тонах.
На фото звезда позировала в аккуратном черном наряде с простым, но глубоким декольте. Темные локоны звезда никак не укладывала, а макияж с эффектом на натуральность подчеркнул ее помолодевшее лицо после похудения. Несколько месяцев назад звезда рассказывала, что намеревается сбросить лишнее и, похоже, ей это прекрасно удалось.
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«"Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус." У.Шекспир» - сказано в подписи к кадру.
Поклонники ответили:
«Моя любимая фотка❤; Всё должно быть определённом количестве, перебор так же плохо, как и недостаток!!!❤; Шикарное красивое фото🌹; Ты очень красивая; Дива....👏👏👏; Каролина, ты очень красивая. Ты дива!».
Напомним, что Ани Лорак в купальнике поразила фигурой: певицу завалили вопросами об увеличении бюста.
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в крошечном бикини свела с ума экс-мужа Наташи Королевой и MARUV: "Какой загар!".
Также Politeka писала, что Ани Лорак в бикини решилась показать фигуру без фотошопа и ретуши: редкие кадры.