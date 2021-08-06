Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, расслабилась на диване

Популярная артистка вместе со своей дочкой отправились в Турцию, передает Politeka.net. Звезда теперь регулярно делится кадрами отдыха с ребенком, но также не забывает показать, как проводит время сама.

Так, Ани Лорак опубликовала фото, на котором позировала в расслабленном виде на диване.

Певица надела белоснежный халат, будто только что выйдя из ванны.

Красотка была без макияжа, ее вид был свежим, а добродушная улыбка - не смогла не привлечь внимания.

Ани держала в руках чашечку, вероятно, с кофе.

"Хорошего дня", - написала певица, заставив себе завидовать.

А на следующем кадре она показала ручку с листом бумаги.

"Мое вдохновение", - написала Ани.

Отметим, Ани Лорак 42 года, однако благодаря тщательному уходу звезда не выглядит на свой возраст. В сети ходит масса слухов об "уколах красоты" артистки, но сама же она выделяет несколько секретов, которые помогают ей поддерживать молодость.

В частности, певица старается соблюдать режим сна, и не ест после 18.00. Также артистка занимается спортом и танцами.

Звезда каждый день использует увлажняющий крем и крем под глаза, а также периодически, делает маски для лица. Кроме этого, певица посещает косметологов.

Напомним, что Ани Лорак с 10-летней дочкой сверкнули фигурами в полосатых купальниках

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