Українська співачка Ані Лорак, яка будує успішну кар'єру в Росії, похвалилася фігурою в мініатюрних шортиках
Як пише Politeka.net, 42-річна співачка поділилася пікантним кадром у себе в Instagram. Красуня знаходиться на відпочинку у Туреччині, звідки публікує яскраві знімки. На свіжому фото вона позувала в коротких джинсових шортиках і чорному тісному топі. Одяг вигідно підкреслив струнку фігуру співачки і її засмаглу шкіру. Образ доповнили сонцезахисні окуляри.
Варто відзначити, що на відпочинку Лорак вважає за краще ходити в шльопанцях.
"Шорти- мій улюблений одяг влітку. А чому віддаєте перевагу ви?",- підписала фото зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.
"Мулаточка яка класна!", "Красуня, вам пасує абсолютно все. Не описати словами захоплення від ваших фотографій. Як завжди на стилі", "Стильно, модно, як завжди", "красуня", "Шикарна Діва", "Схудла", "шорти це любов!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ані Лорак блиснула пишним декольте з вигідного ракурсу: "перебір...".
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