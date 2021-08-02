Українська співачка Ані Лорак, яка будує успішну кар'єру в Росії, похвалилася фігурою в мініатюрних шортиках

Як пише Politeka.net, 42-річна співачка поділилася пікантним кадром у себе в Instagram. Красуня знаходиться на відпочинку у Туреччині, звідки публікує яскраві знімки. На свіжому фото вона позувала в коротких джинсових шортиках і чорному тісному топі. Одяг вигідно підкреслив струнку фігуру співачки і її засмаглу шкіру. Образ доповнили сонцезахисні окуляри.

Варто відзначити, що на відпочинку Лорак вважає за краще ходити в шльопанцях.

"Шорти- мій улюблений одяг влітку. А чому віддаєте перевагу ви?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Мулаточка яка класна!", "Красуня, вам пасує абсолютно все. Не описати словами захоплення від ваших фотографій. Як завжди на стилі", "Стильно, модно, як завжди", "красуня", "Шикарна Діва", "Схудла", "шорти це любов!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак блиснула пишним декольте з вигідного ракурсу: "перебір...".

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак в чорному купальнику з декольте дала привід для заздрості: кадри.

А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак з 10-річною донькою похвалилися фігурами в смугастих купальниках: "Вся в маму!".