Украинская певица Ани Лорак, которая строит успешную карьеру в России, похвасталась фигурой в миниатюрных шортиках

Как пишет Politeka.net, 42-летняя певица поделилась пикантным кадром у себя в Инстаграм. Красотка находится на отдыхе в Турции, откуда публикует яркие снимки. На свежем фото она позировала в коротких джинсовых шортиках и черном тесном топе. Одежда выгодно подчеркнула стройную фигуру певицы и ее загорелую кожу. Образ дополнили солнцезащитные очки.

Стоит отметить, что на отдыхе Лорак предпочитает ходить в шлепках.

«Шорты – моя любимая одежда летом. А что предпочитаете вы?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

"Мулаточка какая классная!", «Красавица, вам идет абсолютно все. Не описать словами восхищение от ваших фотографий. Как всегда на стиле», «Стильно, модно, как всегда», «Красотка», «Шикарная дива», «Похудела», «Шорты это любовь!», - пишут пользователи сети.

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