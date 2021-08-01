Українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала нові кадри з відпочинку в Туреччині
Кароліна кілька днів під ряд постить вельми інтригуючі знімки, якими привертає увагу до себе. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка показала серію кадрів з відпочинку на пляжі.
Після схуднення, як можна помітити, Кароліна почала показувати фігуру в бікіні і демонструвати образи без найменшої скромності. Оскільки зірка підготувалася до відпустки заздалегідь, вона вибрала для появ на пляжі дизайнерські купальники різного забарвлення.
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Вчора з дочкою Лорак засвітилася в трендовому купальнику з закритим верхом в різнокольорову смуг, а сьогодні співачка підкреслила форми темним купальником без принтів і оригінальних нашивок.
Навіть так артистка виглядала вельми примітно і молодо, що також в коментарях раніше помітили в мережі і заявили, що Кароліна не перестає їх дивувати.
Також артистка опублікувала яскраві фото з дитиною. Обидві вибрали однакові яскраві смугасті купальники. Ані Лорак демонструвала струнку і підтягнуту фігуру. Зірка посміхалася і обіймалася з донькою.
Нагадаємо, що Ані Лорак в купальнику вразила фігурою: співачку завалили питаннями про збільшення бюста.
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