Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), родом з України, показала, як відпочиває з донькою

Співачка багато років перебувала у відносинах з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, від якого народила єдину дочку, Софію, передавати Politeka.net.

Пара розлучилася, однією з причин цього став переїзд Ані Лорак з донькою з України.

Зірка намагається побільше часу проводити з донькою, і ділиться кадрами у своєму Instagram. Цього разу дві красуні вирушили до Туреччини.

Артистка опублікувала яскраві фото з дитиною. Обидві вибрали однакові яскраві смугасті купальники. Ані Лорак демонструвала струнку і підтягнуту фігуру. Зірка посміхалася і обіймалася з донькою.

"Незабутні солодкі дні 🤗 нехай час зупиниться!",- написала Лорак.

За 15 хвилин пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ну які ж красуні 😍"," найпрекрасніший вік😍 гарного відпочинку дівчата❤️", " красуні🔥 🔥❤️", "які красуні ☺️💙🤎🧡❤️🖤", "солодка парочка❤️", " відмінні фото😊", " які дівчатка красиві ❤️🔥 🔥 🔥", " дівчатка, Будьте щасливі!!! Ви супер, клас!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Які гарні дівчатка ❤️мамина посмішка 😍", " Вау!!! Які стильні і красиві!!!!❤️❤️✨✨😍", "Неймовірні! Юна діва😍", "Вся в маму!", - написали користувачі Мережі.

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