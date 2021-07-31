Українська співачка Ані Лорак продовжує дивувати стильними образами під час фотосесій

Виконавиця вирушила на спекотний відпочинок до Туреччини разом зі своєю дочкою Сонею і близькими. При цьому вперше за довгий час Цього року Кароліна почала показувати розкішну фігуру.

Зараз, поки знаменитість приділяє всю увагу дитині і відпочинку на куроті, фанати самі публікують кращі кадри з артисткою. Одним з таких стало фото в витриманих "скромних" тонах.

На фото зірка позувала в акуратному чорному вбранні з простим, але глибоким декольте. Темні локони зірка ніяк не укладала, а макіяж з ефектом на натуральність підкреслив її помолоділе обличчя після схуднення. Кілька місяців тому зірка розповідала, що має намір скинути зайве і, схоже, їй це прекрасно вдалося.

""Такий солодкий мед, що, нарешті, він гіркий. Надлишок смаку вбиває смак."У. Шекспір" - сказано в підписі до кадру.

Шанувальники відповіли:

"Моя улюблена фотка❤; все повинно бути певній кількості, перебір так само погано, як і недолік!!!❤ ; Шикарне красиве фото🌹; ти дуже красива; Діва....👏 👏 👏 ; Кароліна, ти дуже красива. Ти Діва!».

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