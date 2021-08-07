Відома співачка Ані Лорак покрасувалася перед зекалом у маленькій срібній сукні

Співачка Ані Лорак відразу після відпустки, яку провела в Туреччині, вирішила повернутися Україну. Як виявилося, зірка зробила заяву, що вже через кілька днів вона збирається дати концерти в Одесі 16 і 17 серпня.

"Вважаю дні. Хочу обійняти вас моєю музикою", - написала Ані Лорак в Instagram під постановочним кадром з останньої зйомки. Після цього в Сторісах у Лорак з'явилися кадри, зроблені в гримерці перед черговими виступами.

У короткому ролику співачка покрасувалася на камеру прямо перед виходом на сцену. Вона одягнена в дуже коротке облягаюче плаття, ефектно виблискує при світлі ламп, тому можна добре розглянути засмагу і фігуру в цілому.

Своєму образу Лорак завжди приділяла багато уваги, тому не дивно, що її наряд був зроблений повністю з блискіток, щоб виділитися серед інших виконавців.

Нагадавши, Дочка Лорак не приховала своїх почуттів до красеня, з'явилися фото:"Прям як мама".

Як повідомляла Politeka, Лорак зробила несподіване зізнання, засмутивши шанувальників: "час диктує свої правила...".

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