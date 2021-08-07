Известная певица Ани Лорак покрасовалась перед зекалом в маленьком серебряном платье
Певица Ани Лорак сразу после отпуска, который провела в Турции, решила вернуться Украину. Как оказалось, звезда сделала заявление, что уже через несколько дней она собирается дать концерты в Одессе 16 и 17 августа.
«Считаю дни. Хочу обнять вас моей музыкой», — написала Ани Лорак в Инстаграм под постановочным кадром из последней съемки. После этого в Сторисах у Лорак появились кадры, сделанные в гримерке перед очередными выступлениями.
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В коротком ролике певица покрасовалась на камеру прямо перед выходом на сцену. Она одета в очень короткое облегающее платье, эффектно сверкающее при свете ламп, поэтому можно хорошо рассмотреть загар и фигуру в целом.
Своему образу Лорак всегда уделяла много внимания, поэтому неудивительно, что ее наряд был сделан полностью из блесток, чтобы выделиться среди других исполнителей.
Напомним, Дочь Лорак не скрыла своих чувств к красавцу, появились фото: "Прям как мама".
Как сообщала Politeka, Лорак сделала неожиданное признание, огорчив поклонников: "Время диктует свои правила...".
Также Politeka писала, что Лорак в платье с декольте заставила сердца мужчин биться быстрее: "Какие у тебя красивые шарики".