Известная певица Ани Лорак покрасовалась перед зекалом в маленьком серебряном платье

Певица Ани Лорак сразу после отпуска, который провела в Турции, решила вернуться Украину. Как оказалось, звезда сделала заявление, что уже через несколько дней она собирается дать концерты в Одессе 16 и 17 августа.

«Считаю дни. Хочу обнять вас моей музыкой», — написала Ани Лорак в Инстаграм под постановочным кадром из последней съемки. После этого в Сторисах у Лорак появились кадры, сделанные в гримерке перед очередными выступлениями.

В коротком ролике певица покрасовалась на камеру прямо перед выходом на сцену. Она одета в очень короткое облегающее платье, эффектно сверкающее при свете ламп, поэтому можно хорошо рассмотреть загар и фигуру в целом.

Своему образу Лорак всегда уделяла много внимания, поэтому неудивительно, что ее наряд был сделан полностью из блесток, чтобы выделиться среди других исполнителей.

Напомним, Дочь Лорак не скрыла своих чувств к красавцу, появились фото: "Прям как мама".

Как сообщала Politeka, Лорак сделала неожиданное признание, огорчив поклонников: "Время диктует свои правила...".

Также Politeka писала, что Лорак в платье с декольте заставила сердца мужчин биться быстрее: "Какие у тебя красивые шарики".