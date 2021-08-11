Певица показала себя с другой стороны

Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, предстала в новом образе

Певица уже много лет на сцене и заработала массу поклонников, передает Politeka.net. В свои 42 года артистка не боится экспериментировать с внешностью и показывать "новую" себя.

Так, в своем сторис Инстаграм Ани предстала с новой прической. Звезда уложила локоны волнами от лица. Кроме того, красотка превратилась в нежную шатенку. Певица предстала в наряде с нескромным декольте.

"Дорогие друзья! Съемки, съемки... И в этот раз готовится замечательный, интересный телевизионный проект. Скоро вы его увидите, особенно жители Казахстана", - рассказала артистка.

Отметим, в сети ходит множество слухов о том, что Ани Лорак делает пластические операции, а также "уколы красоты". Однако сама артистка уже неоднократно выступала с опровержениями этой информации. По ее словам, большую роль в победе над старостью сыграла генетика, грамотный уход и здоровый образ жизни.

Лорак отмечает, что в Сети также говорят об удалении у нее ребер, но и это неправда.

"Если вспомнить, что пишут, получается, что я не вылезаю из-под ножа хирурга: нос, губы, грудь, попа, глаза – все неродное", - с иронией сообщила звезда в одном из интервью.

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