Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, предстала в новом образе
Певица уже много лет на сцене и заработала массу поклонников, передает Politeka.net. В свои 42 года артистка не боится экспериментировать с внешностью и показывать "новую" себя.
Так, в своем сторис Инстаграм Ани предстала с новой прической. Звезда уложила локоны волнами от лица. Кроме того, красотка превратилась в нежную шатенку. Певица предстала в наряде с нескромным декольте.
"Дорогие друзья! Съемки, съемки... И в этот раз готовится замечательный, интересный телевизионный проект. Скоро вы его увидите, особенно жители Казахстана", - рассказала артистка.
Экс-муж Наташи Королевой утешил свою новую жену, которую сравнивают с бывшей: "Ты просто..."
Джоли забыла надеть белье под полупрозрачный наряд, фото: "Выглядишь потрясающе"
Учебный год с 1 сентября в Украине: как будут работать школы, "пока тепло..."
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Отметим, в сети ходит множество слухов о том, что Ани Лорак делает пластические операции, а также "уколы красоты". Однако сама артистка уже неоднократно выступала с опровержениями этой информации. По ее словам, большую роль в победе над старостью сыграла генетика, грамотный уход и здоровый образ жизни.
Лорак отмечает, что в Сети также говорят об удалении у нее ребер, но и это неправда.
"Если вспомнить, что пишут, получается, что я не вылезаю из-под ножа хирурга: нос, губы, грудь, попа, глаза – все неродное", - с иронией сообщила звезда в одном из интервью.
Напомним, что Ани Лорак с красными губами показала свою "сестру"-блондинку
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в черном бикини дала повод для зависти, показав декольте крупным планом
Также Politeka писала, что Ани Лорак в мокром купальнике не постеснялась показать роскошное декольте