Популярная певица Ани Лорак очутилась в крепких объятиях своего друга, российского исполнителя Филиппа Киркорова

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у поп-короля появился кадр с «Новой волны», на котором он крепко прижал к себе артистку, нырнув в ее волосы. Лорак, судя по всему, не была против и искренне улыбалась.

«Бывают в жизни дни, когда внезапно распахивается волшебная дверь и жизнь дарит вам встречи, на которые вы никогда не надеялись. Вот @newwave_official именно такие двери. Такие долгожданные встречи с друзьями дарит Волна. Вчера пересматривали на afterparty фильм про конкурс, сколько всего случилось за 20 лет, сколько выросло Звёзд на фестивале, столько премьер и коллабораций создали», - отметил Киркоров.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Какие счастливые солнечные фотографии», «Почему Вы такой красивый?», «Лучший! Спасибо за песню», «Роскошные кадры! Какие все красивые и веселые!», «Боже, какой Вы красивый», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак показала фото с Новой волны, в сети не сдержались: "Ну просто Дива".

Еще Politeka писала, что Ани Лорак забыла о приличиях и тряхнула формами в серебряном экстра-мини прямо на красной дорожке: кадры.

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак с венком на голове поздравила украинцев с праздником и опозорилась: "Пишет это из Сочи".