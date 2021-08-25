Популярная певица Ани Лорак очутилась в крепких объятиях своего друга, российского исполнителя Филиппа Киркорова
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у поп-короля появился кадр с «Новой волны», на котором он крепко прижал к себе артистку, нырнув в ее волосы. Лорак, судя по всему, не была против и искренне улыбалась.
«Бывают в жизни дни, когда внезапно распахивается волшебная дверь и жизнь дарит вам встречи, на которые вы никогда не надеялись. Вот @newwave_official именно такие двери. Такие долгожданные встречи с друзьями дарит Волна. Вчера пересматривали на afterparty фильм про конкурс, сколько всего случилось за 20 лет, сколько выросло Звёзд на фестивале, столько премьер и коллабораций создали», - отметил Киркоров.
В комментариях ему оставили массу приятных слов.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, за что его сильно избили на улице: "До тренировки не дошел"
Жена Влада Ямы показала его под капельницей и обратилась к украинцам: "Умоляю вас..."
74-летняя София Ротару в объятиях Баскова вызвала шквал насмешек: "Как беременная женушка"
Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула..."
«Какие счастливые солнечные фотографии», «Почему Вы такой красивый?», «Лучший! Спасибо за песню», «Роскошные кадры! Какие все красивые и веселые!», «Боже, какой Вы красивый», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ани Лорак показала фото с Новой волны, в сети не сдержались: "Ну просто Дива".
Еще Politeka писала, что Ани Лорак забыла о приличиях и тряхнула формами в серебряном экстра-мини прямо на красной дорожке: кадры.
Также Politeka сообщала, что Ани Лорак с венком на голове поздравила украинцев с праздником и опозорилась: "Пишет это из Сочи".