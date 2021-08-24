Українська співачка Ані Лорак, яка будує свою кар'єру в РФ, вразила фігурою на червоній доріжці
Ані Лорак, як і багато знаменитостей, поспішила виїхати в Сочі, щоб засвітитися на фестивалі «Нова хвиля» не тільки в якості почесної гості. Причому кожен день Лорак з'являється в досить вражаючих і провокаційних костюмах.
Минулого разу вона з'явилася в елегантному брючному костюмі зі стрілками, а цього разу перевершила саму себе, вибравши дизайнерське плаття для червоної доріжки розміру Екстра-міні.
Також, перед камерами Лорак блищала в міні-сукні з досить сміливим декольте і блискучою бахромою на грудях і талії. Зірка із задоволенням позувала фотографам, а після того, як вирішила відзначитися, і зовсім станцювала перед фотографами.
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Труснувши фігурою, зірка таким чином вирішила похвалитися блискучою бахромою, яка розсипалася в сторони.Судячи з усього, такий трюк їм сподобався, тому що Діва повторила його кілька разів.
Також під час чергової поїздки в машині зірка записала коротке звернення до шанувальників і здивувала зовнішністю з помітною золотистою засмагою після відпустки.
За словами Лорак, яка часто чує питання про секрети догляду за собою, вона готова переглянути свій план харчування, урізати калорії і навіть голодувати, аби скинути вагу. Коли зірка знає, що набрала зайвого, вона сідає на спеціальну дієту.
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