Украинская певица Ани Лорак, которая строит свою карьеру в РФ, впечатлила фигурой на красной дорожке

Ани Лорак, как и многие знаменитости, поспешила уехать в Сочи, чтобы засветиться на фестивале «Новая волна» не только в качестве почетной гостьи. Причем каждый день Лорак появляется в весьма впечатляющих и провокационных костюмах.

В прошлый раз она появилась в элегантном брючном костюме со стрелками, а в этот раз превзошла саму себя, выбрав дизайнерское платье для красной дорожки размера экстра-мини.

Такж, перед камерами Лорак блистала в мини-платье с довольно смелым декольте и сверкающей бахромой на груди и талии. Звезда с удовольствием позировала фотографам, а после того, как решила отличиться, и вовсе станцевала перед фотографами.

Тряхнув фигурой, звезда таким образом решила похвастаться блестящей бахромой, которая рассыпалась в стороны.Судя по всему, такой трюк им понравился, потому что дива повторила его несколько раз.

Также во время очередной поездки в машине звезда записала короткое обращение к поклонникам и удивила внешностью с заметным золотистым загаром после отпуска.

По словам Лорак, которая часто слышит вопросы о секретах ухода за собой, она готова пересмотреть свой план питания, урезать калории и даже голодать, лишь бы сбросить вес. Когда звезда знает, что набрала лишнего, она садится на специальную диету.

Напомним, что Лорак появилась на сцене в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что…".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак впечатлила поклонников, выйдя на сцену в неожиданном наряде: «Не надевайте больше…».

Также Politeka писала, что Лорак очутилась в объятиях украинского ведущего, кадры: "Очень похож на Филиппа…".